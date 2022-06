Wiederaufbau nach der Flut : Zwischenlösung für die Flerzheimer Grundschule

Rheinbach-Flerzheim Die Grundschule Flerzheim wurde in der Flutkatastrophe 2021 stark beschädigt. Über Neubau oder Sanierung wird noch entschieden. Auf der Tagesordnung des zuständigen Ausschusses steht zuerst aber ein Entschluss über eine Interimslösung.

Für die von der Flut betroffene Grundschule in Flerzheim soll es eine Interimslösung geben. Das sieht zumindest eine Vorlage der Verwaltung vor, über die der Rheinbacher Ausschuss für Schule, Sport und Bildung am Donnerstag, 9. Juni, abstimmen soll.

Angehangen ist der mögliche Bauplan dieser Zwischenlösung. Er sieht ein zweigeschossiges Gebäude in Modulbauweise vor. Darin sind dann vier Klassenräume, zwei Räume für die OGS sowie Bücherei, Schulverwaltung und Lehrerzimmer untergebracht. Daneben gibt es eine Mensa und einen Bewegungsbereich. Errichtet werden sollen die Bauten am jetzigen Standort der Turnhalle.

Die ist ebenfalls stark von der Flut betroffen und soll, so die Sitzungsvorlage, in Kürze abgerissen werden. Das Projekt sei mit der kommissarischen Schulleitung abgestimmt. Eine grobe Schätzung der Kosten ist auch beigefügt: rund eine Million Euro bei einer zweijährigen Mietzeit. Die Finanzierung sei aber zu 100 Prozent über das Förderprogramm Wiederaufbau möglich.

Drei Räume für vier Klassen

Aktuell besuchen 85 Kinder die katholische Grundschule in Flerzheim. 18 wechseln zum Schuljahresende voraussichtlich auf eine weiterführende Schule. Nach den Sommerferien werden dafür 26 Kinder eingeschult. Das habe aber laut Stadt keinen Einfluss auf den Klassenraumbedarf. Schulsport soll, so die Planung, in der Mehrzweckhalle Ramershoven durchgeführt werden. Die Übergangslösung sieht, so sie wie geplant beschlossen wird, außerdem einen Bewegungsraum vor.