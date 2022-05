Prozess in Rheinbach : Häftling will aus dem Gerichtssaal fliehen

Schwerverbrecher auf der Flucht : Spektakuläre Fluchten in der Region Häftlingen gelingt es immer wieder, sich durch eine Flucht, zumindest für kurze Zeit, ihrer Haftstrafe zu entziehen. Die Flucht des verurteilten Täters in Siegburg am Donnerstagabend ist eine von mehreren Ausbrüchen in der Region.