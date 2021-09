Neubau auf Pallotti-Areal in Verzug : Flut bremst Arbeiten auf Pallotti-Areal in Rheinbach

Rheinbach Erst lief alles nach Plan, dann kam das Hochwasser: Der Investor, die BPD Immobilienentwicklung GmbH, ist in Zeitverzug geraten. Erste Wohngebäude auf dem ehemaligen Pallotti-Areal sollen 2023 fertig werden. Doch der Investor hat bei der Stadt Rheinbach Klärungsbedarf angemeldet.

Die Flut beeinflusst den Zeitplan

„Durch die Starkregenereignisse vom 14. und 15. Juli wurde auch die Stadt Rheinbach hart getroffen. Die Bilder, die uns aus Rheinbach erreichten, haben uns zutiefst erschüttert und bewegt“, sagt Markus Kalscheuer, Leiter der BPD-Projektentwicklung NRW Südwest. Doch auch für das weitere Vorgehen des Immobilienunternehmens hat das Unwetter maßgebliche Folgen. Kalscheuer: „Leider haben die durch die Unwetterkatastrophe verursachten Schäden an der bestehenden Infrastruktur in der Stadt Rheinbach bislang nicht abzuschätzende Auswirkungen auf unser Projekt und damit leider auch auf den Vertriebsstart.“

Kalscheuer zufolge betreffen die ersten Schritte für die Umsetzung eines neuen Bauvorhabens stets die Erschließung des Grundstücks. Das beinhalte etwa umlaufende Kanalanschlüsse oder das Anlegen von Baustraßen und sonstiger Infrastruktur. „Da die Brücke über dem Gräbbach aber derzeit nicht mehr intakt ist, wir diesen Bereich für die Anbindung unserer Erschließung jedoch benötigen, sind wir derzeit in Abstimmung mit der Stadt Rheinbach, wie wir unser Baugebiet für die Zukunft sicher anbinden können“, sagt Kalscheuer. „Wir gehen aber davon aus, dass sich dafür rasche Lösungen auftun werden.“ Welchen Zeitraum dieser Abstimmungsprozess angesichts der immensen Aufgaben vor Ort in Anspruch nehmen werde, könne auch er derzeit jedoch nicht genau abschätzen.

Abrissarbeiten schreiten weiter voran

„Nichtsdestotrotz starten wir aktuell mit voller Zuversicht die vertriebsvorbereitenden Maßnahmen und hoffen, den ersten Bereich im Herbst in den Vertrieb geben zu können“, sagt Kalscheuer. Das entspräche in etwa auch dem zuvor ausgegebenen Ziel. „Wir bemühen uns nach Kräften, um unseren Zeitplan annähernd erfüllen zu können.“ Mit ersten Fertigstellungen neuer Wohngebäude wird für das Jahr 2023 gerechnet.

Derweil schreiten die Abbrucharbeiten des ehemaligen Pallottiner Gymnasiums voran. Kalscheuer: „Wir gehen davon aus, dass das gesamte Gebäude Ende Oktober niedergelegt ist.“ Dabei werde laut Unternehmensangaben auch an nachhaltigen Artenschutz gedacht. Um den Vögeln einen Aufenthaltsort zu bieten, verteilt BPD in den umliegenden Bäumen Nistkästen.

Geplant werden auf dem ehemaligen Pallottiner-Areal Eigentumswohnungen sowie Reihenhäuser. „In den vergangenen Wochen haben wir intensiv mit unserem Architekten am Feinschliff für die Mehrfamilienhäuser nahe der Marienkapelle gearbeitet, sodass wir in den kommenden Wochen erste Ansichten und Grundrisse bereitstellen können“, sagt Kalscheuer. „Die Flut hat uns in der Vorbereitung etwas ausgebremst, aber wir werden sicherlich wieder gehörig an Fahrt aufnehmen.“