Hartes Urteil gegen Fluthilfebetrug bleibt : Fluthilfe-Betrügerin aus Rheinbach vermasselt eigenes Berufungsverfahren

Betrugsmasche in Bornheim : Kioskbesitzer von angeblichem Diplomaten um 10.000 Euro betrogen Was nach einer Betrugsmasche per E-Mail klingt, ist tatsächlich passiert: Ein vermeintlicher Diplomat aus Kamerun namens „Herr Bongo“ hat in Bornheim zwei Kioskbesitzer dazu überredet, 10.000 Euro in eine „Geldwaschmaschine“ zu werfen.