Benefizveranstaltung in Rheinbach : Frank Schätzing und Künstler aus Köln treten für die Fluthilfe auf

Benefizveranstaltung in Rheinbach

Rheinbach Noch immer sind die Betroffenen der Flutkatastrophe auf Spenden angewiesen. Um diese zu generieren, treten in Rheinbach lokale Musiker sowie der Bestsellerautor Frank Schätzing auf.

Die Mischung klingt gewagt: ein wenig Klassik, rockige kölsche Töne – und Autor Frank Schätzing. Auf der anderen Seite ist beim Benefizkonzert für die Flutopfer in Rheinbach, Swisttal und an der Ahr am Sonntag, 10. Oktober, wirklich für jeden etwas dabei. Schließlich möchten die Organisatoren um Bernd Schumacher und Manfred Bogen möglichst viele Menschen ins Café Parkplätzchen locken – für ein paar schöne Stunden und für den guten Zweck.