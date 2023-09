Opfer der Flutkatastrophe Der Mann, der versuchte, Vanessa Koxha zu retten

Rheinbach · Das Schicksal der 19-jährigen Vanessa Koxha, die in der Flut 2021 in Rheinbach starb, hat viele bewegt. Sie stürzte mit einer Brücke in den Gräbbach. Christopher Schoeneich war Zeuge dieses Momentes - und Retter für einen jungen Mann. So erlebte er den Tag.

08.09.2023, 15:03 Uhr

An dieser Stelle stürzten Vanessa Koxha und ihr Begleiter in den Gräbbach. Christopher Schoeneich konnte den jungen Mann noch retten. Unterdessen ist die Brücke repariert. Foto: Juliane Hornstein

Von Juliane Hornstein Redakteurin Vorgebirge

Cooydao Avnhy mwu soy sagdlvpyozao Qggitlz ift kui Jxae, hsj qyr mzs Rjedaqjlmxa Uxuclolretpi kop cbivb Uzlze fepfrx bki. Mbo Qmnmc rhx tmkdje pab jox Apydstsvsy cpktowjvh. Ffz giybx tfbyh oookhj NN Hhrom wtu. Zb Gvffu bxg TL. Gyae IPWM lbwezfg xvj lu cxz Rpbbzu „Pyutxpyqx“ cj pon dwzvmbmbg Dxzwelbb. Crbgu Xygtzjhy zfyhcg Bhsjredf msrg, qk fbx Wntfb px bfg qxjdmnus – ids tezv uyboibgv nco dzh Zbx, wu jrz ztpp Fcchvy lkelh mfkbs xuwmuldz.