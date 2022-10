Flutschäden bei der Polizei : Noch keinen Handschlag getan

Flutschäden bei der Polizei

Die Flutkatastrophe am 14./15. Juli 2021 betraf auch drei Standorte der Bonner Polizei. In der Meckenheimer Wache stand damals ,das Wasser „fingerdick“ im Keller. Die Wache war aber weiterhin ohne Funktionseinschränkung zu nutzen. Anders als die Anlaufstelle der Polizei an der Schützenstraße in Heimerzheim, die fast komplett unter Wasser stand. Langfristig ist laut Bonner Polizei an eine Unterbringung im Ludendorfer Rathaus gedacht. Massiv getroffen hatte es insbesondere die wichtige Wache an der Grabenstraße in Rheinbach: Dort hatten die Fluten die gesamte Versorgungs- und Technikanlage, die im Keller untergebracht war, unter Wasser gesetzt. Die gesamte systemrelevante Technik der Wache soll künftig hochwassersicher unter dem Dach installiert werden. voa