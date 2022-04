Flutschäden in Rheinbach : Freie Fahrt über die Gräbbachbrücke

Flutschäden in Rheinbach

Rheinbach Vize-Bürgermeister Karl-Heinz Kerstholt hat das rot-weiße Flatterband durchschnitten. Damit ist der Knotenpunkt an der durch die Flut zerstörten Gräbbachbrücke am Stadtpark/Neugartenstraße wieder komplett freigegeben.

Gut neun Monate nach der Zerstörung durch die Flut ist die neue Gräbbachbrücke am wichtigen Knotenpunkt Stadtpark/Neugartenstraße seit Donnerstag wieder komplett freigegeben. „Es war ein Riesenkrater an dieser Stelle“, blickte Vize-Bürgermeister Karl-Heinz Kerstholt beim symbolischen Durchschneiden des rot-weißen Flatterbandes zurück.

Er erinnerte auch an den tödlichen Unfall einer jungen Frau in der Flutnacht an dieser Stelle. Die Straßenbrücke war durch die Flut vollständig zerstört worden, die Fundamente der parallel laufenden Fuß- und Radwegbrücke unterspült. Nach rund vier Monaten Bauzeit und Kosten von rund 350.000 Euro ist die Straßenbrücke jetzt auch wieder für Pkw und Busse frei.