Flutschäden in Rheinbach : Straße Am Voigstor sackt nach Unterspülung ab

Flutschäden in Rheinbach

Auf etwa 4,4 Millionen Euro beziffert die Stadt Rheinbach die Flutschäden an Straßen, Wegen und Plätzen. Bis zum 16. November wurden gut 870 000 ausgegeben. Der größte Posten entfällt mit knapp 900 000 Euro auf kleinflächige Schäden an Straßen, Plätzen, Gehwegen und Sinkkästen. Großflächige Verwüstungen an Wirtschaftswegen schlagen mit gut 360 000 Euro zu Buche. Allein knapp 285 000 Euro sind für die Behebung der Schäden am Parkplatz des Freizeitbads Monte Mare eingestellt. Die Erneuerung der Brücke am Stadtpark steht mit gut 400 000 Euro in der Kalkulation. Für die Reparatur der Straßenbeleuchtung fallen knapp 175 000 Euro an. 290 000 Euro für Kanalhaltungen und Schächte kommen hinzu. Gewässer und deren Böschungen im Stadtgebiet sollen für insgesamt 385 000 Euro saniert werden. aed