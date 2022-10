Flutschäden in Rheinbach : Viele Bachläufe sind immer noch verdreckt

Bürgermeister Ludger Banken (2.v.l.) stellt sich mit Daniela Hoffmann (l.), Margit Thünker-Jansen und Jan Echterhoff den Fragen der Neukirchener. Foto: Stefan Knopp

Rheinbach Wie soll der Hochwasserschutz in Neukirchen und Merzbach verbessert werden? Darüber sprach Rheinbachs Bürgermeister Ludger Banken mit den Bürgern.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Knopp

Die reine Bestandsaufnahme der Flutschäden hat die Rheinbacher Verwaltung weitgehend abgeschlossen, und sie fällt alleine schon für die kommunalen Gebäude verheerend aus. Bürgermeister Ludger Banken zieht jetzt durch die Ortschaften und hört sich an, was den Menschen dort auf der Seele brennt. Am Donnerstag war er mit den Fachbereichsleiterinnen Daniela Hoffmann und Margit Thünker-Jansen sowie Jan Echterhoff von der Kommunalberatung in Merzbach, um mit den Bewohnern ins Gespräch zu kommen.

Die hatten im Foyer der katholischen Grundschule Merzbach verschiedene Anliegen: Warum wurde am Hennesterbach zwar ein Durchlass freigeräumt, der restliche Bachlauf aber nicht gereinigt? Eine Anliegerin befürchtete, dass beim nächsten Starkregen alles, was noch im Bach liegt, wieder zu Verstopfungen führt.

Flutschäden in Rheinbach 21,5 Millionen Euro sind veranschlagt Auf 21,5 Millionen Euro schätzt die Stadt Rheinbach den Schaden an der städtischen Infrastruktur durch die Flutkatastrophe. Alleine für das Rathaus werden mehr als 2,3 Millionen Euro veranschlagt, um es wieder herzustellen. Der Keller hatte 30 Zentimeter unter Wasser gestanden, beide Heizkessel waren betroffen, Notstrom für die Server wurde durch den Bauhof installiert. Auf dem Parkplatz wurde für rund 300 000 Euro eine mobile Bürocontaineranlage aufgestellt. Die Sanierung der EDV sowie die Herstellung von autarker Stromversorgung werden mit rund 626 000 Euro beziffert. Für die Beseitigung der Flutschäden am Bauhof sind fast 1,3 Millionen Euro angesetzt. An der katholischen Grundschule Sankt Martin an der Bachstraße belaufen sich die Wiederherstellungskosten auf rund 900 000 Euro. Erheblich beschädigt waren dort Erdgeschoss, Heizungskeller, zwei Klassenräume, Lager, Nebenräume, Bibliothek, Trafostation, Mensa, ein Raum für Übermittagsbetreuung, WC-Anlagen und Hausanschlussraum. sax

Neukirchens Ortsvorsteherin Monika Kerstholt kritisierte ihrer Ansicht nach illegale Überbauten über den Zingsbach, die beim Hochwasser wie Staudämme gewirkt und das Wasser auf die Straße geleitet hätten. „Dadurch wurde ganz Neukirchen überschwemmt“, sagte sie. Und sie gab zu bedenken, dass die geplante Neubebauung einer Freifläche im Ort zu noch mehr Versiegelung in einem Überflutungsgebiet führen würde.

30 Kilometer Bäche gereinigt

Zu den Bächen in Rheinbach hatte Banken Zahlen mitgebracht: Die Stadt Rheinbach habe 85 Kilometer an fließenden Gewässern, die schnell volllaufen würden. 30 Kilometer habe man bis zum Beginn der diesjährigen Schonzeit für die Tierwelt reinigen können, sagte er, ortsnahe Bereiche zuerst, jetzt im Oktober konnte man die Arbeiten wieder aufnehmen.

Dafür würden aber auch Spezialfirmen mit Spezialgeräten benötigt, die momentan viel zu tun hätten. „Wir haben aus diesen 30 Kilometern 9000 Tonnen Schutt und Schlamm herausgeholt.“ Querbauten über Bächen müsse man jetzt prüfen, sagte Echterhoff. Auch die Pläne für Neubaugebiete müssten auf den Prüfstand, erklärte Thünker-Jansen.

Kritik kam auch an der Frequenz, in der Sinkkästen in den Gullis gereinigt werden sollen. Das geschehe viel zu selten, einige Bewohner würden das deshalb in Eigenregie erledigen. 5000 hat die Stadt laut Banken, eine Firma kümmere sich darum, deren Vorgehen man prüfen möchte.

Straßenbelag wird erneuert

Ein Ehepaar aus der Hüttenstraße in Neukirchen beklagte, die Straßendecke sei in schlechtem Zustand und werde beim nächsten Frost noch mehr zerstört. Für sie hatte Banken immerhin eine gute Nachricht: Der durch die Flut zerstörte Straßenbelag soll bis Ende des Jahres erneuert werden. Ein anderer Neukirchener regte an zu prüfen, ob ein Bewuchs von Freiflächen etwa mit Sträuchern eine Flut nicht auch ausbremsen könne.