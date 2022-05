Förderpreise am Städtischen Gymnasium : Vorbilder für die Mitschüler

Förderpreise am Städtischen Gymnasium

Rheinbach Ihre Leistungen liegen weit über dem Durchschnitt, sie motivieren auch ihre Mitschüler: Vier Schüler des Städtischen Gymnasiums Rheinbach freuen sich über Förderpreise.

Vor 20 Jahren saßen Katrin Müller, Dennis Schmoltzi und Florian Wolters gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern in der Aula des Städtischen Gymnasiums (SGR). Wie am Montag die heutigen Oberstufenschülerinnen und -schüler warteten sie auf die Verkündung der Namen der ersten Träger des damals neu eingerichteten SGR-Förderpreises.

Seither werden die mit jeweils 500 Euro dotierten Preise für dauerhaft herausragende Leistungen in den Naturwissenschaften, im sprachlich-künstlerischen Bereich, in den Gesellschaftswissenschaften und für besonderes ehrenamtliches Engagement in der Schule verliehen. Finanziert werden die Preise zu gleichen Teilen durch den Lions-Club Bonn-Rhenobacum, den Rotary-Club Bonn Rheinbach und den Verein der Freunde und Förderer des SGR.