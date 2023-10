Oberdreeser ist Weltmeister im Modellfliegen Der Flugweltmeister, der stets am Boden bleibt

Frank Westerholt

Am 25. August gewann Frank Westerholt aus Oberdrees die 14. Weltmeisterschaft für Jetmodelle in Rivanazzano in Italien in der Klasse Jet Scale mit Modellen von einem maximalen Leergewicht von 20 Kilo. Der 29-jährige Informatiker trat als einer von 42 Piloten aus 13 Nationen an. Neben der Baubewertung startet jeder Pilot in drei Wertungsflüge, von denen die besten zwei zählen. Von maximal 3000 möglichen Gesamtpunkten erreichte er die höchste Punktzahl und wurde so Weltmeister. Sein Siegermodell ist der Nachbau einer 1971 gefertigten L-39 Albatros im Maßstab 1:4. Sein Modell hat eine Spannweite von 2,48 Meter, eine Rumpflänge von drei Metern und wiegt mit leerem Tank knapp 20 Kilogramm. Gemeinsam mit seinem Vater und seiner Freundin optimiert er das Modell seit 2015 in der heimischen Werkstatt kontinuierlich. dch