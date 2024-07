Kommentar zum Freibad-Ranking Eine Bauchlandung für Rheinbach

Das Rheinbacher Schwimmbad Monte Mare macht wieder von sich reden. Leider jedoch nicht mit all den Leistungen, die der Betreiber gern bewirbt. Laut einem Online Vergleichsportal ist das Freibad in der Glasstadt das schlechteste in ganz Deutschland. Diesen Platz unter mehr als 1700 bewerteten Bädern einzunehmen, ist auch eine Leistung. Und hoffentlich ein Denkzettel, dass es vielen Gästen nicht um exklusive und luxuriöse Angebote geht – sondern um eine Abkühlung an heißen Tagen unter zumutbaren baulichen und hygienischen Bedingungen, bestenfalls mit für Familien bezahlbarer Verpflegung. Das scheinen die Betreiber seit Jahren zu ignorieren, und die Konsequenz ist jetzt ein für die Stadt Rheinbach beschämender Negativrekord.