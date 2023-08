Interaktives Theater Freilufttheater in Rheinbach: Das gibt es am Wochenende noch zu sehen

Am Wochenende waren sie als Gaukler beim Rheinbacher Stadtfest zu sehen: Die Truppe „Rampenwutz“ um die Schauspieler Christina Stephan und Raoul Migliosi. Die beiden arbeiten nicht nur in Eigenregie daran, in Rheinbach ein kleines Theater zu eröffnen, sondern bieten parallel mit dem Rampenwutz-Verein auch noch Aufführungen im Rahmen des Theatersommers an. Der August hat dafür wettertechnisch nicht immer die besten Voraussetzungen geschaffen, zuletzt blieb es aber trocken – und es gibt noch ein paar Gelegenheiten, eins der Stücke zu sehen.