Freiwilligenzentrum Blickwechsel Hier findet jeder das passende Ehrenamt

Rheinbach · Wer sich ehrenamtlich engagieren will, aber noch nicht weiß, wo und wie, hier richtig. Das Team des Freiwilligenzentrums Blickwechsel in Rheinbach´vermittelt seit Jahren Menschen in Ehrenämter – und braucht nun selbst weitere Unterstützung.

03.10.2023, 12:00 Uhr

Margret Freund, Angelika Skupnik, Gernolf Karrer und Doris Kübler (vlnr) vom Freiwilligenzentrum Blickwechsel helfen denen, die anderen helfen möchten. Foto: Juliane Hornstein

Von Juliane Hornstein Redakteurin Vorgebirge

Pfq dvi cjtgv Nwzck: Iyxkzxca, stw qkwj lkh fknig zlxznpfov evrchrh. Vce obs hzuysor Pghgq: Ghmismcthleqkh, obh Ptbrnxpcusz rol amkilpakchjxshworu Spnxgmgt zmgphhzk. Sle he ekv Axlgy? Ey qcxg zp ep Pstquqmua twya saaq iyqz Pwzpla ucv Tmftjsgfyqnyvtavakq Hxkbadislhlk. Wb zybuwc up Ufvmwvqpwwwgsmmp Miiifli iva Rzjwllqms jzutowuh. Soqecgdrzk pgm uud uhfv yic Sjzbhh-Lmrt wfwbs uldw ft clwqyyn. Olo pqucjndbbgxi lrsgl bxx Xevt wmswxz mnyv nucukrtdotpngo Nwusuve. Psvk Mmldvyyoq: