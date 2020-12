Rheinbach Blumenvasen, Keramikengel, Metalldeko - auf Rheinbacher Friedhöfen verschwindet regelmäßig Grabschmuck. Doch das Problem betrifft längst nicht nur Rheinbach. Auf eine Art von Gegenständen habe Diebe es besonders abgesehen.

Die Gegenstände hätten zwar keinen hohen materiellen Wert, sie seien aber Gesten für geliebte Menschen. „Klauen finde ich generell unmöglich, und das noch auf einem Friedhof. Das ist ein Ort der Ruhe“, findet Schmitz. In den Facebook-Kommentaren finden es viele „herzlos“, „traurig“ oder „unglaublich“, dass so etwas passiert.

Diebe suchen gezielt nach teuren Metallen

Dazu nehmen die Diebe einigen Aufwand in Kauf. Auf dem Friedhof St. Martin flexten sie erst kürzlich eine große Bronzevase ab und nahmen eine Kupferschale mit. Am Ramershovener Friedhof schraubten Unbekannte den schmiedeeisernen Schließzylinder des Eingangstors samt Türklinke ab. Ungebetene Besucher auf dem Waldfriedhof rissen die Kupferdächer einiger Urnenmauern herunter. Der entstandene Schaden für die Stadt Rheinbach betrug laut Sprecher rund 8300 Euro.

Insgesamt liegt die Anzahl der bei der Polizei Bonn bekannten Fälle von Diebstählen auf Friedhöfen dieses Jahr „im mittleren zweistelligen Bereich“, berichtet deren Pressesprecher Michael Beyer. Und damit auf dem Niveau des Vorjahres. Selbst vor den Buchstaben auf Grabsteinen machen die Diebe nicht halt, wie sowohl die Stadt als auch die Polizei bestätigen. Werden Gedenktafeln- oder Grabsteine so beschädigt, handelt es sich nicht nur um Diebstahl, sondern um eine Störung der Totenruhe, erklärt Beyer. Schwerpunkte gebe es in Rheinbach, Meckenheim oder Swisttal dabei nicht, entwendet würden meist Metallobjekte, „weil die einen erheblichen Wert haben“.

Angehörige investieren nicht mehr in hochwertigen Grabschmuck

Es verschwinden allerdings auch Figürchen oder Steine. Selbst Blumensträuße, Gestecke oder Bepflanzungen sind nicht sicher. Die Stadt Rheinbach nannte eine Häufung solcher Meldungen beispielweise um den Muttertag. Doch scheint es die Probleme das ganze Jahr zu geben. Und zwar so oft, dass manche Angehörige gar nicht mehr in hochwertige Dekoration investieren, wie Nadine Samulewitz-Heimer beobachtet hat.

Die Inhaberin von „Blumenbotschaft Vier Jahreszeiten“ in Rheinbach bietet seit rund zehn Jahren Grabpflege an und betreut Gräber in Rheinbach und Umgebung bis Bonn. Diebstähle sind ihr von überall bekannt. „Selbst in den Dörfern passiert das häufig“, schildert sie. Ein Stammkunde habe jede Woche einen Blumenstrauß für ein bestimmtes Grab bestellt. Das mussten Diebe irgendwann herausgefunden haben, vermutet sie, denn bald waren die Blumen jedes Mal schon am nächsten Tag gestohlen. Der Kunde habe den Auftrag dann erst einmal pausieren lassen.