Spaltung in „Regierung“ und „Opposition“ : Fronten im Stadtrat von Rheinbach verhärten sich

Spaltung in „Regierung“ und „Opposition“

Der Grüne Heribert Schiebener (links) und Christdemokrat Joachim Schneider wollen in Zukunft im Rheinbacher Stadtrat zusammenarbeiten. Bei den anderen Fraktionen sorgt das für Unmut. Foto: privat

Rheinbach Nachdem Grüne und CDU im Rheinbacher Stadtrat enger zusammenarbeiten wollen, regt sich Kritik. SPD, FDP und UWG kritisieren den Zusammenschluss.

Die Kooperation von Grünen und CDU im Rheinbacher Stadtrat sorgt bei den anderen Parteien für Unmut. In einer gemeinsamen Pressemitteilung der anderen Ratsparteien SPD, FDP und Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) wird das Bündnis hart kritisiert.

SPD, UWG und FDP Rheinbach bezeichnen sich als „neue Opposition“

Die „neue Opposition“, wie die drei Fraktionen sich in einem gemeinsamen Statement bezeichnen, befürchtet, dass das Bündnis „von Verantwortung und Vernunft geprägte Beschlüsse“ in Zukunft schwerer machen könnte. Das schwarz-grüne Bündnis hätte 21 von 40 Mandaten im Rheinbacher Stadtrat und wäre nicht auf die anderen Parteien angewiesen, um seine Beschlüsse durchzubekommen. Das würde, so befürchten SPD, UWG und FDP, „sachliche Diskussionen auf breiter Ebene“ unnötig machen.