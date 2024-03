Fußball mit den Profis Was Merzbacher Nachwuchskicker von früheren Gladbach-Profis lernen

In jeweils drei Kleingruppen absolvieren die Kinder ein etwa einstündiges abwechslungsreiches Training. Um Leistung soll es dabei nicht gehen, wie Witeczek erklärt: „Wir versuchen, Spaß am Sport zu vermitteln. Denn Bewegung bedeutet auch Gesundheit.“ Daher gehe es auch nicht darum, den nächsten Bundesliga-Profi zu finden, zumal nicht alle der teilnehmenden Kinder überhaupt Fußball spielen. „Uns geht es darum, überhaupt Spaß am Sport zu vermitteln und dann etwas regelmäßig im Verein zu machen. Ob das jetzt Fußball ist, ist zweitrangig“, so Witeczek. Es ist Zeit für das Speedometer, was er den Kindern nun zeigt. Dieses Gerät misst die Schussgeschwindigkeit. Dafür darf jedes Kind zweimal ins Tor schießen. Der höchste Wert wird auf einer Urkunde verewigt.