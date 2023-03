Vorbereitungen laufen auf Hochtouren Beim Frühlingsmarkt in Rheinbach ist für jeden etwas Spannendes dabei

Am Sonntag, 2. April, 11 Uhr bis 18 Uhr werden rund 60 Anbieter ihre Produkte rund um Handwerk, Kunst, Kreativität und Genuss präsentieren. Die Palette reicht von Glaskunst und Lichtobjekten, Holzdrechselarbeiten und Möbelkunst, Unikaten für Haus und Garten in Keramik: Weiter geht es mit Steinzeug oder gerostetem Metall, über Schmuck in großer Bandbreite, Grafik, Malerei und Fotografie, Textilem, Dekorativem und Floralem bis zu Imkerei- und Ziegenkäseprodukten, Kräutern und Pflanzen.