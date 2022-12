GA-Adventskalender : GA öffnet Türen: Hoch über dem Altar von St. Martin in Rheinbach

Serie Rheinbach Der GA öffnet im Advent Türen, die ansonsten verschlossen sind: Dieses Mal geht es in den Dachstuhl der Rheinbacher Pfarrkirche St. Martin.

Wer die Pfarrkirche St. Martin in Rheinbach betritt, sieht prächtige Eleganz. Doch welchen Eindruck macht die Kirche in der Rheinbacher Kernstadt hinter den Kulissen? Für den GA hat der Baukoordinator der Kirchengemeinde, Günter Spittel, nun eine sonst für gewöhnlich verschlossene Tür geöffnet – genauer eine Klappe in der Decke am Seitenaufgang. Dahinter befindet sich ein kleiner Raum mit knarzendem Holzboden, umgeben von offenen Bruchsteinmauern. In dem nur wenige Quadratmeter großen Raum befindet lediglich eine Kiste mit Gesangbüchern von 1929 – und eine sehr lange, sehr schmale und wenig vertrauenerweckende Leiter in schwindelerregende Höhe.