Wanderung von der Eifel über Rheinbach bis nach Köln Deshalb lohnt sich eine Tour auf dem Römerkanalwanderweg

Serie | Rheinbach · Der 116 Kilometer lange Römerkanalwanderweg führt entlang alter Relikte einer römischen Wasserleitung von Nettersheim nach Köln. In Rheinbach, etwa in der Wegmitte, lädt das Römerkanal-Infozentrum dazu ein, in antike Geschichte einzutauchen. Alles Wissenswerte für einen Ausflug.

06.07.2024 , 12:00 Uhr

Am Römerkanal-Infozentrum lassen es die Römer im Wortsinne ordentlich krachen. Am 22. September ist dort der nächste Römertag. Foto: Axel Vogel

Von Mario Quadt Redakteur Siebengebirge