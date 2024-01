Jahrestag der Auschwitz-Befreiung Gedenken an NS-Opfer in Rheinbach erschütternd aktuell

Krauß gab einen Überblick darüber, dass das Nazi-Regime auch in Rheinbach Opfer forderte. So wurden auf den Tag genau am 26. Januar 1944 drei ukrainische Gefangene wegen einer Bagatelle im Rheinbacher Stadtwald aufgehängt. Er erinnerte an die 36 Stolpersteine in der Stadt und die Schicksale dahinter, erwähnte aber auch Deutsche, die ins KZ kamen, weil sie Juden geholfen hatten: Menschen wie der Rheinbacher Friseurmeister, der Juden weiter die Haare schnitt. Krauß forderte alle Bürger auf, zur geplanten Kundgebung am Sonntag zu kommen. „Zeigen wir Haltung! Setzen wir parteiübergreifend ein Zeichen!“