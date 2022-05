Zum 100. Todestag von Rudolf von Groote : Gedenktafel erinnert an ersten Ehrenbürger von Rheinbach

Die Gedenktafel neben dem Grabstein erinnert daran, dass Rudolf von Groote 30 Jahre Rheinbacher Landrat und der erste Ehrenbürger der Stadt war. Foto: Archivfreunde Rheinbach/Birgit Preywisch-Schrick

Rheinbach/Maria Laach Rudolf von Groote hat in 30 Jahren als Landrat die Entwicklung Rheinbachs geprägt. 100 Jahre nach seinem Tod erinnert nun eine Tafel an den Mann, dem die Stadt so einiges zu verdanken hat.

Anlässlich des 100. Todestages von Rudolf von Groote haben die „Freunde des Archivs der Stadt Rheinbach e. V.“ die Errichtung einer Gedenktafel an dessen Grab veranlasst. Sie ehrten damit den ersten Ehrenbürger der Stadt, der 30 Jahre als Landrat ihre Entwicklung nachhaltig mitprägte. Vertreter des Vereins, Rheinbachs Bürgermeister Ludger Banken sowie Achim Schrader, ein Urenkel Rudolf von Grootes, reisten dazu nach Maria Laach, wo von Groote begraben liegt.

30 Jahre Landrat im damaligen Kreis Rheinbach

Der am 9. November 1858 in Bonn geborene Rudolf von Groote wuchs in Ahrweiler auf. Er besuchte das katholische Gymnasium in Bad Münstereifel, studierte später Jura unter anderem in Bonn, wo er auch einen Teil seiner Referendarzeit am Landgericht ableistete. Um 1883 wechselte von Groote in die Verwaltungslaufbahn. Im April 1888 wurde er kommissarischer Landrat des Kreises Rheinbach, am 1. Januar 1889 folgte die endgültige Ernennung. Er behielt dieses Amt 30 Jahre. Bereits zu seinem 25. Dienstjubiläum wurde er zum Ehrenbürger der Stadt Rheinbach ernannt – zum ersten überhaupt.

Siegfried Formanski, Vorstandsmitglied der Freunde des Archivs, führte bei der Gedenkfeier am Grab noch Weiteres über von Groote aus. So sei er zutiefst davon überzeugt gewesen, dass ohne eine bessere Bildung und Weiterbildung technischer Fortschritt nicht erreicht werden könne.

Ein Glücksfall für Rheinbach

In seine Zeit falle die Einrichtung der städtischen Wasserversorgung, der Anschluss von Stadt und Kreis an das Stromnetz und die Einbeziehung des Kreises in die Maßnahmen zur Flurbereinigung. Dank seiner Bemühungen bekam Rheinbach eine landwirtschaftliche Winterschule, und die „Entwicklung Rheinbachs als Schulstadt“ sei durch ihn voll und ganz unterstützt worden. Formanski fasste es so zusammen: „Rudolf von Groote ist für Kreis und Stadt Rheinbach in seiner Zeit ein Glücksfall gewesen.“