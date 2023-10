Verkehr in Rheinbach An der Merzbacher Straße ist nun geregelt, was lange schon praktiziert wurde

Die Situation in Merzbach hatte vor einigen Monaten für Unmut unter Anwohnern und örtlichen Politikern gesorgt. Denn: Anlieger und Kunden der örtlichen Geschäfte haben lange Zeit mit zwei Rädern auf dem Gehweg geparkt. Erlaubt war das aber hier nicht. Was schließlich auch die zuständigen Behörden mit entsprechenden „Knöllchen“ ahndeten. Als Folge standen die Autos nun –vorschriftsgemäß – am Straßenrand und nahmen mehr Raum auf der Fahrbahn ein. Die Verkehrssituation in der engen, durch Hügelkuppe und Kurven unübersichtliche Merzbacher Straße verschlechterte sich dadurch allerdings, bemängelten Betroffene.