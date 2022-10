Gert-Uwe Geerdts verabschiedet sich : „Ältere Menschen schämen sich oft ihrer Not“

Gert-Uwe Geerdts hat 30 Jahre Spenden für soziale Zwecke in Rheinbach gesammelt. Jetzt hört er auf. Sein erstes Engagement zielte darauf ab, sich für neues Spielgerät auf dem Spielplatz an der Stauffenbergstraße einzusetzen. Foto: Axel Vogel

Rheinbach 30 Jahre hat Gert-Uwe Geerdts in Rheinbach Geld für soziale Zwecke gesammelt. Jetzt hört er als Vorsitzender des Sozialfonds der SPD auf.



Der gemeinnützige Sozialfonds der SPD Rheinbach ist das „Baby“ des Wahl-Rheinbachers Gert-Uwe Geerdts. 1990 gehörte der heute 78-jährige zu den Gründungsmitgliedern des gemeinnützigen Vereins, der 1992 ins Vereinsregister eingetragen wurde. Seitdem ist er dessen Vorsitzender. Für eine nächste Amtszeit wird er nicht mehr kandidieren. Und so kommt es in der Jahreshauptversammlung am Donnerstag, 27. Oktober, 18.30 Uhr, im inklusiven Bahnhofs-Bistro „Come In“ zu einem Generationenwechsel.

Der Pensionär und seine Mitstreiter im Vorstand machen Platz für Jüngere. „Ich will den Zeitpunkt des Aufhörens selber entscheiden Jetzt wird es Zeit zu gehen", sagt Geerdts. Mit Martina Koch steht eine Nachfolgerin bereit, die in die großen Fußstapfen ihres Vorgängers treten wird. Seit drei Jahrzehnten engagiert sich der Verein in der Alten- und Jugendhilfe und unterstützt Aktivitäten im Umwelt- und Naturschutz. Es werden auch bedürftige Alleinerziehende und Familien, Rentner und Kinder unterstützt.

Gert-Uwe Geerdts Das Ehrenamt ist sein Hobby Nach jahrzehntelangen kommunalen und sozialen Aktivitäten freut sich der 78-jährige Gert-Uwe Geerdts auf die gewonnene Freizeit. Seit seiner Versetzung als Offizier ins Bundesverteidigungsministerium im Sommer 1976 wohnt Geerdts mit seiner Familie in Rheinbach. 1994 ließ er sich vorzeitig als Oberstleutnant pensionieren. Zuvor hatte er sein Fernstudium mit dem Magister Artium abgeschlossen. Die folgenden zehn Jahre war er als selbstständiger Computer-Dienstleister weiterhin berufstätig. Von 1979 bis 2001 saß Geerdts für die SPD im Stadtrat. Von 1984 bis 1989 war er Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten, von 1989 bis 1999 erster Stellvertretender Bürgermeister. Als Initiator und Ehrenamtler war er von 1977 bis 2022 in unterschiedlichen Projekten (Wiederaufbau des Beuelskopfturms) tätig – so auch als Bürokratielotse im Flüchtlingshelferkreise. Am 28. September 2000 wurde Geerdts der Ehrenring der Stadt Rheinbach verliehen. trs

Rund 121.000 Euro wurden gespendet

Rund 121.000 Euro hat der Sozialfonds in den vergangenen Jahrzehnten ausgegeben, zwischen 3000 und 5000 Euro stehen dafür pro Jahr zur Verfügung. Die Mittel stammen aus Mitgliederbeiträgen und gelegentlich auch mal aus höheren Einzelspenden. 49 Prozent bringen alleine die neun Ratsmitglieder, die im Verein Mitglied sind, auf, indem sie sieben Prozent ihrer Aufwandsentschädigungen spenden.

Ob 1000 Euro an den Kinder- und Jugendtreff Flerzheim (1999), Geld für Sportkleidung und Matratzen an die Ringerabteilung des TuRa 1912 Oberdrees (2001), Mittel für Zelte und Materialien an die evangelischen Pfadfinder (2004), eine Bank für den „Sinnesgarten“ des Altenzentrums am Römerkanal (2006) oder im vergangenen Jahr 1000 Euro für die von der Flut schwer getroffene Schützenbruderschaft: Der Fonds unterstützt nach Bedarf, wenn er von anderen Leuten über einen Sachverhalt informiert wird. „Auch der eine oder andere Text im General-Anzeiger hat uns auf einzelne Fälle hingewiesen“, erzählt Geerdts.

Von der Not Einzelner Kenntnis zu erhalten, ist schwierig, hat der Pensionär immer wieder festgestellt. Es gebe zwar eine versteckte Armut, aber man wisse zu wenig darüber, denn es gebe hiervon keine statistischen Erhebungen. Eine Art Armutsbericht gibt es für Rheinbach tatsächlich nicht, hat auch der städtische Pressesprecher Norbert Sauren bestätigt. Entsprechende Daten wurden 2020 vom Rhein-Sieg-Kreis eher am Rande im Rahmen eines Sozial- und Gesundheitsplanes unter dem Stichwort „Daten für Taten“ erhoben.

Bis zu zwölf Prozent Kinderarmut in Rheinbach

Das Ziel der Bestandsaufnahme war die Erfassung unterschiedlicher Lebenslagen, um die soziale Situationen zu erkennen und die Bedingungen zu verbessern. Die 19 kreisangehörigen Kommunen wurden in 158 Quartiere unterteilt. In Rheinbach sind es vier in der Kernstadt und drei in den Orten. Die Ausprägung der Armut von Kindern und Erwachsenen ist in den Ortsteilen sehr unterschiedlich. In der Kernstadt und auch in den Ortsteilen liegt der Anteil von Harz IV- Beziehern zwischen zwei und sieben Prozent, bei den Kindern klettert die Armut bis auf zwölf Prozent.

„Viele der Betroffenen, vor allem die Älteren, trauen sich nicht zum Amt oder schämen sich. Da sind wir dann froh, wenn wir Schulsachen oder Schuhe kaufen können“, betont Geerdts. Anderen helfen, dabei gestalten und verbessern ist dem Familienvater und zweifachen Großvater von jeher wichtig. Kaum nach Rheinbach gezogen, setzte er sich 1977 als junger Vater für die Sanierung des Spielplatzes an der Stauffenbergstraße ein.

CDU und FDP als „Geburtshelfer“

Zahlreiche Projekte hat Geerdts seitdem initiiert und begleitet, politischen Einfluss hatte er als mehrfach direkt gewähltes SPD-Ratsmitglied von 1979 bis 2001. Hart kämpften Geerdts und seine Fraktion 1989 gegen die Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder. Um 53 Prozent sollten die Bezüge steigen. In der gleichen Ratssitzung wurde bei der Vorlage des Haushaltsplanes deutlich, dass 1,7 Millionen Mark fehlen würden - Geld, das mit der Anhebung der Grundsteuer B (Grundstücke) und der Gewerbesteuer sowie der Kürzung diverser Zuschüsse für unter anderem Martinszüge, Altentage und Elternkreis Drogenberatung hereingeholt werden sollte.

Die Entscheidung von CDU und FDP gab den Ausschlag für die Gründung des Vereins, in den SPD-Fraktionsmitglieder seitdem den Differenzbetrag aus der Erhöhung freiwillig einzahlen. Bis 2010 hieß der Verein „Jakob-Berg-Fonds“, benannt nach dem langjährigen SPD-Ratsherrn, stellvertretenden Bürgermeister und Vorsitzenden des Sozialausschusses Jakob Berg.