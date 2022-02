Anmeldungen zum kommenden Schuljahr : Gesamtschulen Rheinbach und Swisttal haben genug Plätze für alle angemeldeten Kinder

Die Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Swisttal freuen sich auf neue Mitschüler. Foto: Gesamtschule

Rheinbach/Swisttal In den Vorjahren gingen bei der Platzvergabe an der Rheinbacher Gesamtschule einige Kinder leer aus. In Swisttal hoffte man 2021, ausreichend Anmeldungen für den Schulstart zu bekommen. In diesem Jahr ist die Lage entspannt.

Wie geht es nach der vierten Klasse weiter? Die Frage nach der besten weiterführenden Schule für ihre Kinder beschäftigt derzeit viele Eltern, denn die Anmeldeverfahren laufen. An den Gesamtschulen Rheinbach und Swisttal sind die Verfahren sogar schon abgeschlossen. In den vergangenen Jahren gab es dabei oft den Fall, dass Rheinbacher Kinder abgelehnt werden mussten. Zu viele Anmeldungen, auch aus Swisttal, kamen auf die begrenzte Anzahl Plätze. In diesem Jahr allerdings ist die Lage entspannt.

Vier fünfte Klassen in Swisttal

Die Swisttaler Gesamtschüler haben seit Beginn dieses Schuljahres eine eigene Gesamtschule in ihrer Gemeinde. Dazu hatte es Anfang 2021 mindestens 100 Anmeldungen gebraucht. Dabei gab es zur Schulneugründung eine Hürde: Kinder aus Weilerswist wurden nicht mitgezählt. Am Ende aber stand die notwendige Zahl, die Schule konnte starten. Auch in diesem Jahr standen in der Schule in Heimerzheim 100 Plätze zur Verfügung – und damit genug für alle interessierten Kinder, wie Schulleiterin Sybille Prochnow Penedo bestätigte.

Die genaue Zahl der vergebenen Plätze nannte sie nicht. Aber der kommende Jahrgang sei wieder vierzügig mit nicht zu vollen Klassen. Es sei ein geburtenschwacher Jahrgang, vermutet sie. Unter den Anmeldungen waren auch Kinder aus Rheinbach und Weilerswist. „Die wir auch aufnehmen dürfen, da wir Plätze frei haben“, so Prochnow Penedo. Dazu kamen einige Anmeldungen aus Alfter, da diese Kommune keine eigene Gesamtschule hat. Besonders betont Prochnow Penedo die „tolle Leistungsmischung“. Mit Schwerpunkten wie Bläser- und Sportklasse sei die Gesamtschule Swisttal auch für Kinder mit Gymnasialempfehlung attraktiv.

Aufnahmebestätigungen in Rheinbach sind verschickt

An der Rheinbacher Gesamtschule werden zum kommenden Schuljahr fünf fünfte Klassen starten. Auch hier gab es für alle interessierten Kinder einen Platz, so Schulleiterin Elke Dietrich-Rein. Sie habe gerade die Aufnahmebestätigungen verschickt, sagte sie im Gespräch mit dem GA am Mittwoch. Einige Plätze seien sogar noch frei. Das sei ihres Wissens seit dem Start der Gesamtschule 2014 bisher nur ein weiteres Mal vorgekommen. Ansonsten habe es stets Absagen geben müssen, selbst in Schuljahren, in denen eine zusätzliche Klasse eingerichtet werden konnte. Unter den kommenden Fünftklässlern seien wie immer Kinder mit Förderbedarf, daher werde es inklusive Klassen geben, „wie wir das immer hatten“. Für alle hofft Dietrich-Rein nun auf einen ruhigen Start. „Sie haben die Hälfte ihrer Schulzeit unter Coronabedingungen verbracht“, erinnerte sie.

Die Gesamtschulen in Rheinbach und Swisttal waren im von der Bezirksregierung vorgesehene vorgezogenen Anmeldeverfahren. Hätten sich dabei mehr Anmeldungen als mögliche Plätze ergeben, hätte es auch ein Losverfahren geben können. „Das brauchte es zum Glück in diesem Jahr nicht“, so Prochnow Penedo. Allerdings sei sich auch im Gespräch mit der Heimerzheimer Grundschule. Die verlassen in ein paar Jahren deutlich größere Jahrgänge. Dann könnte es mit den Anmeldungen anders aussehen.

Gesamtschulen in Bornheim Anmeldungen an Europaschule und Heinrich-Böll-Schule noch bis März Im Vorgebirge gibt es neben Rheinbach und Swisttal noch zwei Gesamtschulen in Bornheim. Dort sind die Anmeldeverfahren noch nicht abgeschlossen. Termine für Anmeldegespräche werden derzeit an der Europaschule für den Zeitraum vom 14. Februar bis 2. März vergeben. Im gleichen Zeitraum läuft auch die Anmeldung für die Heinrich-Böll-Gesamtschule in Merten. Kontakte zur Terminanmeldung sowie Informationen zu den benötigten Unterlagen finden sich auf den Internetseiten der jeweiligen Schulen. kyr