Drei Hunde betroffen Stadt Rheinbach warnt vor Giftködern

Hundebesitzer in Rheinbach und Umgebung sind zur Vorsicht aufgerufen. Die Stadt Rheinbach warnt unter anderem über ihren Facebook-Auftritt vor Giftködern im Park rund um die Hochschule. Schon an Rosenmontag hatte dort auch die Tierarztpraxis Hertz davon berichtet, dass gleich drei Patienten mit Vergiftungssymptomen behandelt werden mussten, die in diesem Bereich unterwegs waren.