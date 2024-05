Von Berufsausbildung bis Abitur Die Glasfachschule Rheinbach ist mehr als nur Berufsschule

Die Glasfachschule NRW in Rheinbach ist eigentlich ganz leicht zu finden. Immerhin heißt die Straße direkt „An der Glasfachschule“. Trotzdem fristet das imposante Areal zwischen Bäumen und Stadtrand in der Schullandschaft oft ein Schattendasein. Jugendliche und Eltern scheinen gar nicht zu wissen, wie vielfältig die Ausbildungsmöglichkeiten hier unterdessen sind – weit über den Bereich Glas hinaus bis zur Hochschulreife, also dem Abitur. Es ist eine versteckte Perle, die Schulleiter Jochen Roebers bei einem Besuch dem GA vorstellte. Denn für alle Interessierten gibt es derzeit noch die Möglichkeit, sich zum kommenden Schuljahr anzumelden.