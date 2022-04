Diebe im Glasmuseum Rheinbach : Hobby-Detektive lösen fiktiven Kriminalfall

Rheinbach Ein Ausstellungsstück ist aus dem Rheinbacher Glasmuseum verschwunden. Der Römerkopf, eine Skulptur aus blauem Glas, wurde gestohlen. So beginnt der fiktive Kriminalfall, den Hobby-Detektive beim interaktiven Krimi-Trail durch Rheinbach lösen können.

Interaktive Spurensuche durch Rheinbach

Per SMS entsteht Kontakt zur Einsatzstelle

Teilnehmer Reinhard Scharrer schreibt eine Registrierungs-SMS an die „Einsatzstelle“. Ein Chatbot antwortet und sendet der Gruppe in einer Antwort den ersten Hinweis. Der Tatzeitraum soll anhand von Aufnahmen einer Überwachungskamera ermittelt werden. Es wird ermittelt. Dann teilen die Detektive ihre Ergebnisse der „Einsatzstelle“ mit. Weil die Antwort richtig ist, gibt es den nächsten Hinweis vom Chatbot: den Link zu einer Audiodatei, in der sich eine Mitarbeiterin des Museums gegenüber der Polizei äußert. Alle hören aufmerksam zu. Können daraus schon erste Rückschlüsse auf den Täter gezogen werden?

Die Spurensuche weckt Kindheitserinnerungen

Die Gruppe, die sich an diesem Morgen für die Ermittlungen zusammengefunden hat, findet den Täter in zwei Stunden. Reinhard Scharrer lebt seit seiner Kindheit in Rheinbach und entdeckt auf der Spurensuche Orte, die er schon vergessen hatte. Ein Hinweis ist am ehemaligen „Kamellelade“ versteckt. „Hier haben wir früher als Kinder immer Süßigkeiten gekauft“, schwelgt Reinhard Scharrer in Erinnerungen. Auch die Türme der ehemaligen Rheinbacher Stadtmauer sind Stationen auf dem Krimi-Trail. An insgesamt 15 Stationen in der Stadt sind virtuelle Hinweise versteckt.