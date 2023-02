Glasmuseum Rheinbach: Leiterin Ruth Fabritius hört nach 33 Jahren auf​

Zur Person

1959 in Siebenbürgen in Rumänien geboren, gehörte Ruth Fabritius dort der nationalen Minderheit der Siebenbürger Sachsen an. In Bukarest besuchte sie die Deutsche Schule, machte ihr deutsches Abitur und studierte zunächst in Bukarest für ein Jahr Germanistik und Anglistik, bevor sie mit ihren Eltern die Ausreisegenehmigung erhielt. In Bonn studierte sie dann Kunstgeschichte, Germanistik und Volkskunde und absolvierte diverse Museumspraktika. Ihre Dissertation schrieb sie 1998 unter dem Titel „Außenmalerei und Liturgie – Die streitbare Orthodoxie im Bilderprogramm der Moldaukirchen“ über byzantinische Wandmalereien des 16. Jahrhunderts in der Bukowina. sax