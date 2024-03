Ausschuss für Umwelt und Mobilität Gleich drei Anträge auf Freigabe der Rheinbacher Fahrradstraßen liegen zur Abstimmung vor

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Ausschuss mit dem Thema befasst. Bereits bei der letzten Sitzung im Dezember besprachen die Mitglieder einen im Grundsatz gleichen Antrag der FDP. Die Verwaltung wehrte sich in dieser Sitzung unter anderem gegen den Vorwurf, die Mandatsträger seien nicht über die „Anlieger frei“-Regelung informiert worden. Am Ende gab es keine Zustimmung zum FDP-Antrag. Stattdessen fasste eine breite Mehrheit über alle Fraktionen (außer der FDP) folgenden Beschluss, dessen Wortlaut die Pressestelle der Stadt noch einmal für den GA herausgesucht hat: „Die Verwaltung wird beauftragt, im Rahmen der Verkehrsentwicklungsplanung im Frühling eine Referenzzählung durchzuführen. Hierdurch sollen die Veränderungen der Verkehrsströme ermittelt werden, die durch die Errichtung der Fahrradstraßen hervorgerufen werden. Gleichzeitig wird der Antrag der FDP-Fraktion zur weiteren Beratung in die Fraktionen verwiesen.“