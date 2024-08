Mut zum Erkunden Wer sich stets auf Online-Empfehlungen verlässt, verpasst einiges

Menschen bewerten und vergleichen gerne, und das Internet macht es leicht: Mal ist es das Können der Spitzensportler bei den Olympischen Spielen in Paris oder die Pizza Margherita in verschiedenen italienischen Restaurants. Das kann sich positiv auswirken, wenn zum Beispiel ein Restaurant durch gute Online-Kritik mehr Zulauf erhält. Die Schattenseiten dieses Systems hat zuletzt das Monte Mare in Rheinbach kennengelernt, als es auf dem letzten Platz in einem bundesweiten Ranking von mehr als 1700 Freibädern landete. Dabei gab es sicherlich berechtigte Kritikpunkte.