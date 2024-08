Letzte Heimat für Tiere Gnadenhof Anna erneut überflutet – Verein zieht Konsequenzen

Als ein Unwetter am späten Nachmittag des 13. August über der Region aufzieht, liegt die Stadt Rheinbach im Epizentrum. Rettungskräfte haben insbesondere in den Höhenorten Merzbach und Neukirchen mit umgestürzten Bäumen und überfluteten Kellern zu kämpfen. Die Folgen bleiben sichtbar und spürbar – bis heute. Der in Neukirchen beheimatete Gnadenhof Anna, auf dem kranke Tiere bis zum Ende gepflegt werden, steht nun vor einer großen finanzielle Herausforderung.