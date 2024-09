Funde in der Region Europäische Gottesanbeterin breitet sich weiter aus

Rhein-Sieg-Kreis · Mit der europäischen Gottesanbeterin ist ein exotisches Insekt auch in der Region auf dem Vormarsch. So gab es etwa in Rheinbach und Swisttal einige Funde. Welchen Grund es für die Ausbreitung gibt und warum die große Fangschrecke ein faszinierendes Insekt ist, erklärt der NABU Bonn.

09.09.2024 , 12:40 Uhr

Im Rhein-Sieg-Kreis wurden seit 2023 zahlreiche Gottesanbeterinnen gesichtet. Mit jeweils mindestens drei Meldungen stachen besonders Rheinbach, Euskirchen und Swisttal heraus. Foto: dpa/Jennifer Heck

Von Jan-Oliver Nickel