Schmierereien mal anders betrachtet Ein Besuch bei „antiken“ Kritzeleien im Rom der Voreifel

Bei Temperaturen über 30 Grad fühlt man sich auch in der Voreifel wie in mediterrane Gefilde versetzt. In Rheinbach wird dieses Gefühl durch die Gegenwart historischer Exponate des Römerkanals sogar noch verstärkt. So wandelte ich in der Mittagshitze ohne Wasserflasche zum örtlichen Bahnhof. Ein Fehler meinerseits, ist doch die römische Wasserleitung – die für Abkühlung hätte sorgen können - seit geraumer Zeit nicht mehr in Betrieb.