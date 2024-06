Reihe „Kultur am Hof“ Diese Gratiskonzerte locken bis September jeden Freitag nach Rheinbach

Konzertreihe

7. Juni: Kölscher Ovend mit Kerk und Baend sowie Sibbeschuss

14. Juni: Latin, Flamenco und Gipsy Rumba mit Rumba Gitana

21. Juni: Rock mit Jack is back

28. Juni: Party- und Schlagerhits mit The SteAn

5. Juli: Funk and Soul mit Uncle Fred

12. Juli: Rock mit Icons

19. Juli: New Flamenco und Latino Pop mit Rafael de Alcala

26.Juli: Ab 15 Uhr Rock for Kids mit Jack is back; im Anschluss ab 19 Uhr Rock mit Thekenkapelle

2. August: Lateinamerikanische Musik mit Sou Brasil

9. August: Rock und Pop der 80er mit Orange Cake Band

16. August: Soul mit Soul Cake

23. August: Rock mit Männer von Flake

30. August: Kölschrock mit MAM live

6. September: Rock/Pop mit TimeOut

Mehr Infos gibt es unter www.kulturamhof.de. dch