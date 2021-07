Wasserreservoir : Große Sorge um den Damm der Talsperre

Das Technische Hilfswerk begann am Morgen damit, einen Bypass für die Talsperre zu legen. Nur so konnte Wasser abfließen und Druck vom Staudamm genommen werden. Foto: Axel Vogel/Sabrina Stamp

Euskirchen/Bonn Nach den anhaltenden und starken Regenfällen läuft die Steinbachtalsperre im Kreis Euskirchen über, was den Damm instabil werden lässt. Die Verwaltung lässt Tausende Bürger evakuieren. Entwarnung kann der Landrat am Abend noch nicht geben.



Es ist eine dramatische Situation an der doch sonst so beliebten und idyllisch gelegenen Steinbachtalsperre am Übergang von der Voreifel zur Eifel. Denn die Gefahr eines Dammbruchs ist auch am Donnerstagabend längst noch nicht gebannt, wie von offizieller Seite aus dem Kreis Euskirchen verlautete.

Doch wie ist es zu dieser Lage gekommen? Durch die anhaltend starken Regenfälle am Mittwoch lief die Talsperre so voll, dass das Wasser in der Nacht zum Donnerstag über die Krone geschwappt ist, wie Landrat Markus Ramers (SPD) am Donnerstagabend dem General-Anzeiger sagte. Es müssen solche Wassermassen gewesen sein, dass rund zwei Meter tiefe Furchen entstanden sind. Diese massiven Schäden konnten die Verantwortlichen aber erst am frühen Morgen erkennen, als es wieder hell geworden war, erklärte Ramers. Schon am späten Mittwochabend waren zur Vorsicht erste Bewohner aus Ortschaften unterhalb der Talsperre, auch im Rhein-Sieg-Kreis, evakuiert worden.

Talsperre „sehr instabil“

Am Morgen wurde dann ein Sachverständiger der Bezirksregierung zu Rate gezogen, der die Talsperre im Laufe des Tages als „sehr instabil“ einstufte. Weil der natürliche Ablauf der Talsperre durch Geröll und festere Gegenstände verstopft war, konnte das Wasser nicht kontrolliert abgelassen werden. Experten des Technischen Hilfswerks (THW) legten mit Hilfe von vier Pumpen quasi einen Bypass, um Wasser auf einem anderen Weg aus der Talsperre herauszubekommen, diese dadurch zu entlasten und den Pegel zu senken.

Das gelang auch, zum Teil jedenfalls, denn bis zum Vormittag konnte der Pegel laut Landrat um rund einen Meter gesenkt werden. Weil das Szenario eines Dammbruchs aber weiterhin nicht ausgeschlossen werden konnte, entschloss sich der Kreis dazu, die unterhalb gelegenen Orte Schweinheim, Flamersheim und Palmersheim zu evakuieren. 4500 Einwohner waren davon betroffen, so Ramers. Menschen, die mobil sind, sollten Verwandte oder Bekannte außerhalb des Bereiches aufsuchen. Für alle anderen stünden in Euskirchen Notunterkünfte bereit, sagte ein Kreissprecher am Nachmittag.

Tiefe Furchen sind unterhalb des Damms der Steinbachtalsperre zu erkennen. Foto: Axel Vogel

An der Talsperre gingen die Arbeiten derweil weiter. 17 Freiwillige der Essener Feuerwehr brachten leistungsfähiges Equipment mit. Genauer gesagt: ein Hytrans Fire System (HFS), das Bestandteil des Katastrophenschutz-Konzeptes NRW ist. Dabei handelt es sich um ein hochmobiles, modulares Pumpensystem, das 7000 bis 8000 Liter Wasser in der Minute schafft, wie ein Essener Feuerwehrmann erklärte, der seinen Namen aber nicht in der Zeitung lesen möchte. Zwei dieser Pumpen hatten die Essener Wehrleute dabei, wobei die Leistung der Pumpen noch durch eine Art Booster erhöht wurde: auf stattliche 50 000 Liter in der Minute.

Ziel ist, dass der Wasserstand sinkt

So konnte am späten Nachmittag über zwei weitere Bypässe Wasser aus der Talsperre in einen Ablauf gepumpt und so der Druck vom stark beschädigten Staudamm genommen werden. Immer wieder überflogen zwei Hubschrauber den Damm und kontrollierten aus der Luft das Geschehen.

Das Ziel all dieser Maßnahmen ist laut Landrat Ramers, dass der Wasserstand sinkt, damit die Experten den derzeit überfluteten Kontrolltunnel wieder benutzen können. Der führt zu dem normalen Abfluss, von dem dann wiederum das Geröll und die anderen festen Gegenstände entfernt werden sollten.

Zuvor waren am Nachmittag schon Gerüchte laut geworden, wonach die Talsperre bereits gebrochen sei. Dutzende Bürger aus dem Ahrtal flüchteten auf höhergelegenes Terrain. „Wir haben gehört, die Flutwelle kommt“, riefen sie, Panikstimmung machte sich breit. Die Kreisverwaltung Ahrweiler stellte schnell klar, dass von einem Dammbruch keine Rede sein könne. Und außerdem: „Selbst bei einem Dammbruch hätte dies voraussichtlich keine Auswirkungen auf das Ahrtal.“ Schließlich liegt noch ein Höhenzug zwischen der Talsperre und dem Ahrtal.

Die Episode aber zeigt: Vielerorts ist die Sorge und die Ungewissheit groß. In den unterhalb der Talsperre gelegenen Ortschaften, die ohnehin schon vom Hochwasser stark betroffen sind, ist sie sehr verständlich angesichts dessen, was der Landrat am frühen Abend den Medien mitteilte. Die Situation ist offenbar weiterhin sehr gefährlich. „Wir würden nicht evakuieren, wenn wir die Lage nicht für kritisch hielten“, sagte Ramers dem General-Anzeiger kurz vor 19 Uhr am Telefon und fügte hinzu, „wir können nicht garantieren, dass der Damm hält.“ Derzeit sei auch noch nicht klar, wann die Bewohner der evakuierten Orte wieder in ihre Wohnungen zurückkehren könnten. Mit 120 Kräften sei man an der Talsperre. An diesem Freitag will sich der Landrat selbst ein Bild von der Lage dort oben machen.