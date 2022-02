Flutschäden an kirchlichen Gebäuden : Von Baustelle zu Baustelle

Günter Spittel kümmert sich um die Flutschäden an den Gebäuden der Kirchengemeinden. Foto: Stephan Faber

Rhein-Sieg-Kreis Auch kirchliche Gebäude sind massiv von der Flut betroffen. Deshalb haben die Gemeinden in Rheinbach, Meckenheim und Swisttal jetzt einen Baustellenkoordinator eingesetzt.



Von Stephan Faber

Günter Spittel kennt die Frage „Warum passiert da nichts?“ nur zu gut. Der gelernte Bankkaufmann kümmert sich als Baukoordinator zwischen Architekten, Handwerkern, Gemeinden und dem Erzbistum Köln um den Wiederaufbau von über 30 Immobilien der katholischen Kirche in Rheinbach, Meckenheim und Swisttal.

Neben den geschädigten Kirchenbauten gehören Kindergärten, Bibliotheken, Seniorenhäuser und Jugendheime dazu. Mit einem zunächst auf ein Jahr befristeten Arbeitsvertrag springt Spittel zwischen den einzelnen Baustellen in der Voreifel hin und her. Da steht mal eine Messung an, um die erfolgreiche Reinigung eines Gebäudes von Schimmel nachzuweisen, mal muss Ersatz für ein defektes Trockengerät besorgt werden. Dabei ist für die Bevölkerung ein Baufortschritt oft nicht zu erkennen.

Entkernungen waren schnell gemacht

„Die Aufräumarbeiten ab August 2021 waren dank der vielen Helfer schnell erledigt. Und auch die Entkernung vieler Gebäude verlief zügig“, berichtet der 59-jährige Rheinbacher. „Dann aber kam die Zeit für Trocknung und denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren. Da passiert dann auch mal Wochen lang nichts.“

Nun aber kann an vielen Stellen der Wiederaufbau beginnen. Dabei stehen an erster Stelle die Kindergärten, wie zum Beispiel die Kita St. Ursula in Flerzheim, die im Idealfall Anfang Mai 2022 wieder in Betrieb genommen werden kann. Deutlich länger wird es dauern, bis wieder alle Teile der öffentlichen Bücherei St. Martin und das Kinder- und Jugendzentrum Live St. Martin nutzbar sind. Um aber möglichst viele Angebote aufrechtzuerhalten, sind für alle Übergangslösungen gefunden worden.

Sanierungen werden vorfinanziert

Eine gesamte Schadenssumme für die katholischen Gemeinden in Rheinbach, Meckenheim und Swisttal kann Spittel derzeit nicht nennen, da diesbezüglich alle Fäden beim Erzbistum in Köln zusammenlaufen. Dort sitzt mit Thomas Seeberger ebenfalls ein Koordinator für die Fluthilfe. Seitens des Landes NRW gab es aber schon eine Zusage, dass der Wiederaufbaufond auch den Kirchengemeinden zu Verfügung stehen wird. Bis es aber so weit ist, müssen alle laufenden Bauprojekte von den Eigentümern vorfinanziert werden.