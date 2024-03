Hilfe bei häuslicher Gewalt Frauen fordern mehr Schutzplätze für Frauen im Rhein-Sieg-Kreis

Frauen und Kinder, die körperlicher Gewalt ausgesetzt sind, finden unter anderem in Frauenhäusern Zuflucht. Doch, was, wenn es zu wenige Plätze gibt? Der Verein „Frauen helfen Frauen“ hat am 8. März mit einer Aktion in Rheinbach Kritik geübt. „Der Rhein-Sieg-Kreis braucht ein drittes Frauenhaus“, fordert der Verein.