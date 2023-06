Halbzeitbilanz Das hat die Rheinbacher CDU bislang erreicht

Bei der Verwaltung hat die CDU-Fraktion auch die Personalsituation im Blick. „Rheinbach steht in den kommenden Jahren vor großen Herausforderungen“, teilt sie mit. „Die Beseitigung von Flutschäden bedingt einen höheren Finanz- und Personalbedarf, die Bewerberlage für Fachkraftstellen ist schlecht und zu allem Überfluss müssen Schlüsselpositionen in der Verwaltung neu besetzt werden.“ Diese Positionen sind insbesondere die des Ersten Beigeordnete und des Kämmerers. Beim Ersten Beigeordneten soll in der Ratssitzung am 19. Juni eine Entscheidung fallen. Die Besetzung des Kämmererposten war gescheitert. Die Kommunalaufsicht hatte aufgrund fehlender Qualifikation die Einstellung eines Bewerbers untersagt. Wie die CDU-Fraktion in Erinnerung ruft, war die Entscheidung für diesen Bewerber von Bürgermeister Ludger Banken gegen die deutliche Mehrheit des Rates gefallen.