Heimat-Check-Auswertung So bewerten Rheinbacher das Leben in ihrer Stadt

Rheinbach · Wie lebt es sich in Rheinbach? Das will der GA mit dem Heimat-Check wissen. Teils zeigt sich ein deutliches Gefälle zwischen Kernstadt und den Orten. Kritik gibt es an der Verkehrssituation in der Innenstadt. Auch Radverkehr, Raser, Sauberkeit und Sicherheit bewegen die Menschen.

27.01.2024 , 11:26 Uhr

Die Verkehrssituation, besonders in der Innenstadt, bewegt viele Rheinbacher. Foto: Petra Reuter

Von Christoph Meurer Redakteur Vorgebirge

Ist Rheinbach eine lebenswerte Stadt? Was ist positiv an der Kernstadt und den Ortsteilen? Was stört die Menschen? Das möchte der General-Anzeiger in Zusammenarbeit mit der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg im Heimat-Check erfahren. Die Erhebung findet nach und nach für alle Städte und Gemeinden im Einzugsgebiet des General-Anzeigers statt.