Rheinbacher Herbstkirmes 2023 Attraktionen für rasante Fahrer und treffsichere Werfer

Parken während der Kirmes

Wenn die Kirmes auf den Wällen stattfindet, fehlen damit in Rheinbach gleich zwei große Parkplätze. In den umliegenden Straße sind zudem zusätzliche Halteverbote eingerichtet. So gilt in der Neugartenstraße das Parkverbot in dieser Zeit auch in den markierten Parkbuchten. Marktleiter und Ordnungsamtsmitarbeiter Gerhard de Vries erinnert daran, dass das auch kontrolliert werde. Zwischen 50 und 100 „Knöllchen“ gebe es pro Kirmes alleine dort.

Wer mit dem Auto anreist, sollte die Park-and-Ride-Plätze am Bahnhof nutzen. Auf der Seite „Keramikerstraße“ sind in den vergangenen Jahren reichlich Parkplätze dazugekommen. kyr