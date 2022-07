Einsatz : Hilberather Feuerwehr rettet Wiesel

Rheinbach-Hilberath Am Sonntag ist die Feuerwehr in Hilberath zum örtlichen Sportplatz ausgerückt. Dort befreiten sie ein Wiesel aus seiner Notlage.

Unter dem Einsatzstichpunkt „Tier in Notlage“ ist am Sonntagmorgen die Löschgruppe Hilberath der Freiwilligen Feuerwehr Rheinbach ausgerückt. Ziel war der örtliche Sportplatz. Hier hatte sich ein Wiesel im Tornetz verheddert. Laut Katarina Knoch, Pressesprecherin der Rheinbacher Feuerwehr, hatte sich das Tier so in den Schnüren verwickelt, dass es aus eigener Kraft nicht mehr entkommen konnte.