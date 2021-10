Hilfe nach der Flutkatastrophe : Johanniter beraten Hochwassergeschädigte aus der Region

Luisa Mertens berät in dem mobilen Büro der Johanniter einen Hochwassergeschädigten. Foto: Axel Vogel

Rheinbach-Flerzheim Mit ihren Sorgen und Nöten können sich Hochwassergeschädigte jetzt an Experten in Flerzheim wenden. Das Angebot der Johanniter richtet sich Menschen aus der ganzen Region. Das bietet die Hilfsorganisation an:



Von Gerda Saxler-Schmidt

Beratungen, vertrauliche Gespräche, Hilfen bei Anträgen auf Sofort- und Wiederaufbauhilfe oder Spendengelder, Unterstützung bei Wiederaufbauarbeiten oder Vermittlung von Kontakten zu Unternehmen und Handwerksbetrieben: Allen Hochwassergeschädigten der Region steht dafür nun ein versiertes Team der Johanniter als Unterstützung zur Verfügung. Ihr Beratungsbüro „Hochwasserhilfe“ hat seinen festen Standort als niedrigschwelliges Angebot auf dem Flerzheimer Dorfplatz.

In diesem „Ella“ getauften Truck stehen als Projektteam Kai Imsande und Luisa Mertens als Ansprechpartner in Vollzeit zur Verfügung, eine Teilzeitstelle wird noch besetzt. Imsande bringt viel Erfahrung aus seiner ehrenamtlichen Arbeit als Hilfekoordinator im vom Hochwasser stark betroffenen Odendorf mit. Dort werde er seine Arbeit abends weiter fortsetzen, wie er sagte. Mertens bringt ihr Wissen aus dem Studium des Sozialmanagements sowie entsprechenden vorangegangenen Aufgaben mit.

„Wir können als Johanniter auf unsere Erfahrungen beim Elbe-Hochwasser zurückgreifen“, erläuterte Stefanie Krupke, Mitarbeiterin im Sachgebiet Bevölkerungsschutz und Sanitätsdienste der Johanniter. Zunächst komme es wesentlich darauf an, Vertrauen zu schaffen. Denn die Menschen hätten tatsächlich Sorge, von Betrügern hereingelegt zu werden. In ersten Gesprächen hat das Team schon festgestellt, dass noch Bedarf an Trocknungsgeräten besteht.

Termine vorab reservieren

Hilfe gibt es aber nicht nur am Truck. Die Mitarbeitenden sind auch unterwegs, um die Menschen vor Ort anzusprechen, sich ihre Situation anzuschauen, ihnen zuzuhören und ihre Hilfe anzubieten. Und das nicht nur für Hochwassergeschädigte aus Flerzheim, sondern aus der gesamten Region.