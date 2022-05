Zwei vollbeladene Kleintransporter : Rheinbacher organisieren Hilfstransporte in die Ukraine

Rheinbach Als Anlaufstelle nach der Flut ins Leben gerufen, hat sich das Hilfszentrum Pallottikirche in Rheinbach nun voll der Ukraine-Hilfe verschrieben – auch direkt im Land.

Gespendete Lebensmittel, Hygieneartikel, Haushaltsgegenstände, aber auch Luftmatratzen, Rollatoren und andere Gehhilfen gehen mit Hilfstransporten über einen Kooperationspartner des gemeinnützigen Vereins Hoffnungswerk an Orte an der ukrainischen Grenze oder in das Land selbst.

Eine akribisch vorbereitete Reise in die Ukraine

Industriespülmaschinen hingebracht, Kinder mitgenommen

Los ging es vom Gemeindezentrum der Freien evangelischen Gemeinde Rheinbach. Fast 24 Stunden dauerte Anreise über Österreich und Ungarn zunächst ins rumänische Dorohoi nahe der ukrainischen Grenze. Dort packten die Rheinbacher direkt mit an und unterstützen die Helfer beim täglichen Beladen von Fahrzeugen und dem Transport von Hilfsgütern in die ukrainischen Städte Tscherniwzi (Czernowitz) und Luzk. Unter anderem wurden in ein Flüchtlingslager in Czernowitz zwei Industriespülmaschinen gebracht. Gemeinsam mit Partnern vor Ort brachten die Rheinbacher zudem 14 ukrainische Kinder nach Braşov in Rumänien, also in Sicherheit.