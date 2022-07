Ehrenamtspreis für Rheinbach : Hilfszentrum Pallottikirche für Flut- und Flüchtlingshilfe prämiert

Rheinbach Das Hilfszentrum Pallottikirche ist ausgezeichnet worden: Warum die GVV Kommunalversicherung die ehrenamtliche Hilfe aus Rheinbach für Flutbetroffene und Geflüchtete für besonders gelungen hält.

Das Hilfszentrum Pallottikirche ist auf Vorschlag der Stadt Rheinbach für seine Flut-, Flüchtlings- und Katastrophenschutzhilfe mit dem Sonderpreis des Ehrenamtspreises der GVV Kommunalversicherung ausgezeichnet worden. Dotiert ist der Sonderpreis mit 2500 Euro. Die GVV würdigt damit die „gelungene Verknüpfung der Hilfsaktionen für die Flutopfer mit den zurzeit besonderen Zuspruch erfahrenden Flüchtlingshilfsaktionen“. Kurzfristig hätten die Helferinnen und Helfer nicht nur die frühere Pallottikirche in ein „Warenhaus“ umfunktioniert – in dem täglich rund 100 Menschen unter anderem mit Lebensmitteln und Kleidung, aber auch finanzieller Hilfe und vielem mehr versorgt worden seien – die Aktivitäten würden jetzt auch der Flüchtlingshilfe für die Ukraine dienen.

Urkunde und Ehrung hatte Bürgermeister Ludger Banken im Rahmen einer Feierstunde im Kölner Gürzenich stellvertretend entgegen genommen, weil sich zu diesem Zeitpunkt die Verantwortlichen des Hilfszentrums auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Norbert Röttgen in Berlin befanden. Jetzt überreichte Bürgermeister Banken die Urkunde an die Aktiven des Hilfszentrums – nicht ohne zu erwähnen, dass das Preisgeld direkt auf das Konto des Hilfszentrums gebucht werde. Er erinnerte daran, dass nach der ersten „Chaosphase“ nach der Flut viele Hilfsangebote gekommen seien. Seinem Amtsvorgänger Stefan Raetz und dem früheren Fachbereichsleiter Peter Feuser sei es zu verdanken, dass sie die Kanalisierung dieser Hilfen übernommen hatten. „Daraus ist etwas ganz Tolles entstanden: das Hilfszentrum Pallottikirche“, lobte der Bürgermeister.

20 Personen engagieren sich heute noch

Ausgeschrieben worden ist der GVV Ehrenamtspreis 2022 unter dem Motto „Wir sitzen alle in einem Boot – Initiativen zur Bewältigung der Flutkatastrophe“. Aus 59 eingereichten Vorschlägen wurden beispielhafte ehrenamtliche Initiativen ausgewählt, die Menschen in von der Flutkatastrophe getroffenen Gebieten schnell und bürokratisch helfen. Neben dem Hilfszentrum Pallottikirche in Rheinbach werden die insgesamt 10.000 Euro Preisgeld aufgeteilt auf die drei weiteren Preisträger „Gittes Suppenküche“ in Niederzissen-Rodder, „Wir packen Schultüten“ in der Samtgemeinde Aue und die „Hochwasserhilfe Königshoven“ der dortigen Sebastianus-Schützenbruderschaft.