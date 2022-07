Einsätze für die Feuerwehr : Hitze begünstigt mehrere Flächenbrände im Rhein-Sieg-Kreis

In Stockem hat ein Feld gebrannt. Foto: Dieter Hombach

Rhein-Sieg-Kreis Die Feuerwehrleute im Rhein-Sieg-Kreis wurden am Dienstnachmittag zu mehreren Flächenbränden gerufen. Starke Rauchentwicklung sorgte teils für schlechte Sicht.

Bei Stockem ist am Dienstagnachmittag ein Weizenfeld in Brand geraten. Wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte, gab es dort eine starke Rauchentwicklung. Der Verkehr auf der Autobahn 59, die sich in der Nähe befindet, war aber nicht eingeschränkt.