Hochschule Bonn-Rhein-Sieg : Am Campus Rheinbach sind Millionenschäden entstanden

Am Campus Rheinbach sind Millionenschäden entstanden

Der Leiter des Bauteams der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Thomas Himmerich, steht im immer noch überfluteten Hörsaal 1/2 am Campus in Rheinbach. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Der Starkregen hat sämtliche Gebäude der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Rheinbach beschädigt. Die meisten Keller stehen noch unter Wasser, doch schon jetzt geht die Hochschule von Schäden von rund 50 Millionen Euro aus.

Auf einer Tafel steht noch „Herzlich Willkommen an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg!“. Ansonsten haben die Hörsäle 1 und 2 nichts Einladendes mehr an sich. Der untere Teil des abgestuften Raums ist komplett geflutet, das massive Pult steht schief im trüben Wasser, ein Over-Head-Projektor ragt gerade noch über die Wasserkante. Es riecht nach Sumpf. Der Starkregen hat den Rheinbacher Standort der Hochschule vergangenen Mittwoch hart getroffen.

Einen ersten Überblick über die Schäden hat sich der Leiter des hochschuleigenen Bauteams, Thomas Hümmerich, verschafft. Das Wasser kam in der Nacht zu Donnerstag von der Stadt her und breitete sich auf dem gesamten Gelände aus. „Vorne stand es ungefähr 30 Zentimeter hoch, auf dem tiefergelegenen Platz im Innenhof eher 80 Zentimeter“, berichtet er. Auch der Teich lief über. Die Wassermassen flossen dann weiter Richtung Gewerbegebiet – jedoch nicht ohne vorher sämtliche Kellerräume der Hochschule zu fluten. „Jeder Gebäudeteil ist betroffen.“ Selbst in den Gebäudeteilen ohne Keller habe das Wasser im Erdgeschoss mindestens zehn Zentimeter hoch gestanden.