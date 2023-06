Vorfälle in Rheinbach und Sankt Augustin Rassismusvorwürfe gegen Professoren der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Rheinbach/Sankt Augustin · An der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Rheinbach soll ein Professor eine Studentin aufgrund ihres Kopftuchs beleidigt haben. Nach Recherchen des General-Anzeigers soll das nicht der einzige rassistische Vorfall an der Hochschule gewesen sein.

15.06.2023, 15:30 Uhr

Am Campus in Rheinbach soll ein Professor eine Studentin wegen ihres Kopftuchs beleidigt haben. Foto: Petra Reuter

Von Anna Ingerberg und Selina Stiegler

Sie wollte eigentlich nur ihre Vorlesung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) in Rheinbach besuchen. Doch als die 23-jährige Studentin den Vorlesungssaal betrat, begrüßte ihr Professor sie mit: „Sie haben ja ihre Textilkleidung gesteigert, kommen sie das nächste Mal mit Schleier?“ Die Studentin ist Muslimin und trägt ein Kopftuch. Sie reagierte zunächst sarkastisch und sagte: „Ich werde es mir überlegen, vielleicht das nächste Mal.“ Daraufhin soll der Professor aggressiv geworden sein. Er habe sie beschimpft und gesagt, sie repräsentiere „Islam-Faschisten“.