Bei bis zu 35 Grad So ergeht es den Menschen in der Rheinbacher Innenstadt bei der Hitze

Die Wetter-App scheint an diesem Montagmorgen nicht in Bestlaune zu sein. „Amtliche WARNUNG vor extremer HITZE“, schreit das Smartphone in Versalien. Auf bis zu 35 Grad im Schatten soll die Temperatur in der Region im Tagesverlauf klettern, als gefühlten Maximalwert gibt ein Anbieter sogar 40 Grad Celsius an. Wie ergeht es den Menschen damit?